Braun ostro: Judasz jest prefiguracją całego legionu Żydowskich szmalcowników [VIDEO]

Grzegorz Braun w wywiadzie dla „Mediów Narodowych” odniósł się do kwestii bicia kukły Judasza w Pruchniku i reakcji władz na te wydarzenia. Lider Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy na Podkarpaciu jak zwykle nie owijał w bawełnę.

– Te wizje demonów antysemityzmu, które rzekomo miały obudzić się na Podkarpaciu, to właśnie są fantasmagorie. Mamy do czynienia z rodzinną, wielopokoleniową tradycją świętowania odruchów Katolickiego sprzeciwu wobec zła, jakie się wydarzyło. Wydarzyło się 2000 lat temu, ale my prości ludzie szukamy sposobów, żeby to odreagować – mówił Braun.

– Najlepszym odreagowaniem jest oczywiście Katolicka modlitwa, także za perfidnych Żydów, którą to modlitwę rekomendował nam tradycyjnie kościół Katolicki (…) Za Żydów się módlmy. Innym przykładem odreagowania jest ludyczna tradycja sądu nad Judaszem – dodawał lider Konfederacji.

– Nikt w naszym pokoleniu tego nie akcentował, że Judasz – owszem – może być pojmowany, jako jakaś figura Żydowska w tym sensie, że jest on prefiguracją całego legionu Żydowskich szmalcowników, którzy w czasie II Wojny Światowej zaznaczyli bezlitosnymi działaniami swoje istnienie – mówił Braun.

– Wszakże najwięcej Żydów wydali niemieckim narodowym socjalistom właśnie Żydzi. W tym sensie owszem figura Judasza Pruchnickiego nabrzmiała nowymi znaczeniami. Ale to są pewne teksty, podteksty, konteksty kulturowe, o których rzecz jasna w Pruchniku nie wiele się mówi – podsumował.