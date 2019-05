Bulwersujące zachowanie Qczaja po odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”. Widzowie mu tego nie wybaczą [VIDEO]

Chamskie zachowanie. Człowiek kompletnie nie potrafi się zachować! – to jeden z wielu komentarzy internautów, na temat zachowania trenera personalnego Qczaja, po odpadnięciu z tanecznego show „Taniec z Gwiazdami”.

Para Qczaj i Paulina Biernat musiała pożegnać się z programem już w 6 odcinku. Trener i gwiazda mediów społecznościowych pomimo dużego wsparcia fanów nie zdołał przejść dalej. Po tym jak decyzja została ogłoszona zachował się jednak w oburzający sposób.

Celebryta jakby zapomniał o tym, że w programie przetrwał dzięki fantastycznym umiejętnościom tancerki Pauliny Biernat. Fakt pominięcia partnerki natychmiast podchwycili widzowie, którzy nie kryli, iż są zażenowani zachowaniem gwiazdowa.

Jak tłumaczył się sam zainteresowany?

– Ja byłem w takim szoku, że chyba nawet nie chciałem jej mówić jak padły słowa prowadzących, że żegnamy się z programem. Do mnie nie doszło to, że może ja jej nie powiem. To nie była kwestia tego, że jestem nieelegancki, bo ja codziennie jej będę dziękował i naprawdę podziękuje jej nie tylko w taki sposób, że jej powiem dziękuję, ale chociażby przez to, że zapraszam ją do projektów, które robię. To jest dla mnie dziękuję. Dziękuje czynem, a nie pieprzenie głupot – stwierdził.

– Natomiast to był szok. Ktoś, kto byłby na moim miejscu byłby w szoku, bo jeśli dajesz z siebie naprawdę wszystko, to chcesz iść dalej. Natomiast ja też miałem wewnętrzne poczucie spełnienia, dzisiaj byłem bardzo spokojny, wyciszony. Ja ten taniec bardzo przeżywałem w środku, ja wiem ile te taniec kosztował tak wewnętrznie emocji – dodał.

Źródło: JastrzabPost / NCzas.com