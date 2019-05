Eksperci zapowiadali odpływ, a jest przypływ. Wzrasta liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce

W pierwszym kwartale 2019 r. nastąpił wzrost liczby cudzoziemskich pracowników płacących składki ZUS o 40 tys. osób, z czego 34 tys. stanowią Ukraińcy.

Od kilku miesięcy media informują o przewidywanym dużym odpływie ukraińskich pracowników z polskiego rynku na Zachód, głównie do Niemiec. Dowodem na to miał być spadek ich zatrudnienia w IV kwartale 2018 r.

Tymczasem liczba ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców wzrosła do 610 tys., z czego 3/4 stanowili Ukraińcy.

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wzrosła o 40 tys. (dokładnie 39.395 osób). Ponad 90% z nich to cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy. 34 tys. Ukraińców, 2 tys. Białorusinów oraz 1 tys. Mołdawian i Gruzinów.

Obecnie ubezpieczonych w ZUS jest 454 tys. Ukraińców, 36 tys. Białorusinów, Mołdawian 9 tys. i Gruzinów 8 tys.

Wydaje się, że ewentualny exodus Ukraińców z polskiego runku do Niemiec to sprawa coraz bardziej przesuwającej się przyszłości i jeśli nastąpi, to w znacznie mniejszej skali niż początkowo przypuszczano.

Źródło: Bankier.pl