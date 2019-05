Hej, Sakiewicz, demaskuj „ruskiego agenta”! Prezydent Trump wprost o Władimirze Putinie

Prezydenci Rosji i USA, Władimir Putin i Donald Trump w rozmowie telefonicznej omówili sytuację w Korei Północnej i na Ukrainie; Putin podkreślił, że w Wenezueli jedynie jej obywatele mają prawo do określania przyszłości kraju – poinformował w piątek Kreml.

Obaj przywódcy poruszyli temat „sytuacji na Ukrainie w kontekście niedawnych wyborów” prezydenckich w tym kraju – przekazały służby prasowe Kremla. – Władimir Putin podkreślił, że nowe władze w Kijowie powinny podjąć realne kroki dotyczące realizacji porozumień mińskich, mających kluczowe znaczenie dla rozwiązania konfliktu wewnątrzukraińskiego – głosi komunikat.

– Prezydent Rosji poinformował Trumpa o najważniejszych wynikach swojego spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, które odbyło się 25 kwietnia we Władywostoku. Putin „podkreślił, że rzetelnemu wywiązaniu się przez Pjongjang z jego zobowiązań powinny towarzyszyć kroki w celu obniżenia nacisku na Koreę Północną w postaci sankcji” – czytamy w oświadczeniu Kremla.

Putin ponadto zaznaczył w rozmowie z amerykańskim prezydentem, że „jedynie sami Wenezuelczycy mają prawo określać przyszłość swego kraju”. Gospodarz Kremla podkreślił, że „ingerencja z zewnątrz w sprawy wewnętrzne i próby siłowej zmiany władzy w Caracas destabilizują perspektywę politycznego uregulowania kryzysu w Wenezueli”.

– Odbyłem długą i bardzo dobrą rozmowę z Prezydentem Władimirem Putinem – skomentował na Twitterze Prezydent Donald Trump. – Jak zawsze mówiłem, na długo przed tym, zanim zaczęło się polowanie na czarownice, dogadywanie się z Rosją, Chinami i wszystkimi jest czymś dobrym, a nie złym… – dodał.

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing….

