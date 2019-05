Już niedługo w Warszawie prezydenta Trzaskowskiego. Seksedukatorzy LGBT zdemaskowani jako pedofile

Dwóch przebierańców LGBTWTF wygłaszających w Houston pogadanki dla dzieci i czytających im książeczki zostało zdemaskowanych jako pedofile. Zboczeńcy byli skazani za ataki seksualne na dzieci, a jeden z nich pracował także jako zmiennopłciowa prostytutka.

Dewianci LGBTKE pracowali w bibliotece miejskiej w Houston. Tam wygłaszali pogadanki dla dzieci i czytali im książeczki. Zajęcia odbywały się w ramach akcji „Story Hour” do której zgłosiła się grupa miejscowych przebierańców Drag Queen. Jak się okazało dwóch członków/członkiń owej grupy było/były wcześniej skazani/skazane za liczne ataki seksualne na dzieci. Jeden/jedna z nich publikował/a również artykuły, w których opisywał/a swą pracę jako zmiennopłciowa prostytutka.

Niejaki/niejaka William Travis Dees był/a członkiem/członkinią grupy „Królowe Przebierańców Kosmiczne Siostry Miasta” („Space City Sisters” Drag Queen group). W bibliotece dewiant/ka pełnił/a m.in rolę gospodarza/gospodyni witającego/witającej małych gości – dzieci. Jak się okazało w 2004 roku został/a skazany/skazana na więzienie za kilka ataków seksualnych na dzieci. Ofiarami były maluchy w wieku 4,5,6 i 8 lat.

Został/a on/a również zarejestrowany/zarejestrowana na liście niebezpiecznych przestępców seksualnych. Używał/a jednak różnych nazwisk, by uniknąć zdemaskowania jako pedofil/ka.

Grupa „Królowe Przebierańców Kosmiczne Siostry Miasta”, do której należy pedofil pederasta jest częścią organizacji przebierańców homoseksualistów „Siostry Nieustannej Wyrozumiałości” (Sisters of Perpetual Indulgence), która działa w całych Stanach Zjednoczonych. Zboczeńcy specjalizują się wyszydzaniu sióstr i księży Kościoła katolickiego urządzając widowiska na swych paradach.

William Travis Dees jako Elizabeth Davidson [opublikował/a też artykuły na portalach LGBTNSDAP, w których opisywał/a swą pracę jako zmiennopłciowa prostytutka specjalizująca się praktykach sado-maso. Jak się również okazało na zajęcia z dziećmi przychodził/a z gumowym kurczakiem, który dla zboczeńców jest symbolem zainteresowania młodziutkimi chłopcami.

Po skandalu jaki wybuchł biblioteka wystosowała przeprosiny i zlikwidowała zajęcia z dewiantami. Jak się okazało nie na długo. Mają one być wznowione już latem. Przeciwko temu protestuje organizacja obywatelska MassResistance, która domaga się przeprowadzenia kontroli we wszystkich publicznych bibliotekach w Houston. Podejrzewa, że takich przypadków jak dwa odkryte może by c znacznie więcej. Dlatego tez chce sprawdzić zasady przyjmowania do pracy i angażowania ochotników. Lokalne media po początkowym zainteresowaniu sprawą całkowicie porzuciły temat, choć akcja zboczeńców z dziećmi ma latem powrócić do biblioteki.