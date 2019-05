Już siedem ofiar śmiertelnych potężnego cyklonu. Ewakuowano ponad milion osób [VIDEO]

Potężny cyklon Fani z wiatrami dochodzącymi do 190 km/godz. uderzył na wschodnim wybrzeżu Indii. Pomimo tego, że z zagrożonych terenów ewakuowano ponad milion osób, wiadomo, że przynajmniej siedmiu ludzi poniosło śmierć.

Najbardziej ucierpiał stan Orisa. Wiatr łamał drzewa i słupy wysokiego napięcia jak zapałki i zrywał dachy z domów. Zamknięto szkoły i urzędy, a także wstrzymano ruch lotniczy i kolejowy.

Według indyjskich służb meteorologicznych, Fani jest najsilniejszym cyklonem, jaki dodarł do Indii od 2014 r. Dwa lata temu cyklon Ockhi spowodował w Indiach i na Sri Lance śmierć ponad 300 osób, a z kolei najpotężniejszy cyklon, który uderzył w stan Orisa, miał miejsce w 1999 r. – zginęło wówczas prawie 10 tys. osób.

A friend sent me this video of his hostel in bhubaneshvar amidst cyclone fani

Scary and cool at the same time#CycloneFani pic.twitter.com/nTxGydki1l

— Sparsh Sinha (@DesiMadridista) May 3, 2019