Martyniuk chce sprzedać swój bar. Jest tylko jeden kłopot. Tajemniczy list w drzwiach „Jacka Sparrowa”

Syn króla disco-polo, Daniel Martyniuk, chce sprzedać swój bar w Białymstoku. Lokal jest do kupienia od dłuższego czasu, jednak póki co ciągle nie znalazł się kupiec, który by wyłożył zadowalającą młodego Martyniuka kwotę. Teraz pojawił się kolejny problem.

Lokal „Jack Sparrow” zlokalizowany w samym centrum stolicy Podlasia został wystawiony po tym, jak media obiegły informacje o problemach rodzinnych Martyniuków. Afera związana z synem Zenka rozpoczęła się tuż po nowym roku, a lokal został wystawiony na sprzedaż w lutym.

Knajpa została zamknięta już pod koniec stycznia. – Zenek nie chciał już dokładać do tej knajpy. Daniel ciągle wyciągał pieniądze. Jako właściciel miał dostęp do firmowej karty kredytowej i wszędzie nią płacił. Nie było pieniędzy na faktury, wypłaty i trzeba było zamknąć biznes – mówił znajomy rodziny.

Jednak od tego czasu nie udało się sprzedać lokalu, mimo obniżenia ceny z początkowo ponad miliona złotych na 750 tysięcy złotych. Na początku kwietnia, chyba urażony, Daniel wkroczył do akcji i powiedział, że teraz „Jack Sparrow” będzie do kupienia za milion 200 tysięcy złotych.

– Ta cena i sprzedaż pubu trwa jeszcze przez tydzień czasu. Także za tydzień w środę to już nie będzie obowiązywać – mówił wówczas w nagraniu na InstaStories. Daniel mówił, że na podniesienie ceny zdecydował się ze względu na nieuczciwych konkurentów, którzy starają się obniżyć wartość lokalu.

Teraz cena ponownie została obniżona do 650 tysięcy złotych. – Cena była zbyt wysoka, więc zdecydowaliśmy się ją obniżyć (…) Jest nim zainteresowany jeden z przedsiębiorców z Hajnówki. Niedługo mąż ma się z nim osobiście spotkać – powiedziała Danuta Martyniuk.

Pojawił się jednak kolejny problem, a mianowicie tajemniczy list wetknięty w drzwi lokalu. Okazuje się, że został on doręczony przez firmę zajmującą się dochodzeniem środków finansowych – Europejskie Biuro Ochrony Finansów z Wrocławia. Jak podaje dziennik firma nie udziela informacji w tej sprawie, z kolei Danuta Martyniuk zapewniła, że lokal nie jest zadłużony.

