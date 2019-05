Mocne oświadczenie modelki od Bieniuka. „Od dwóch tygodni siedzę sama w domu, płacząc, bojąc się wyjść”

Trwa afera wokół byłego piłkarza Jarosława Bieniuka, który został oskarżony przez 29-letnią modelkę Sylwię Sz. o brutalny gwałt. Funkcjonariusze policji, po wstępnym zbadaniu sprawy, wypuścili mężczyznę.

Jarosław Bieniuk odniósł się do sprawy w „Dzień dobry TVN”, ale na sytuację zareagowała także sama oskarżycielka. Jak informuje „Super Express”, w programie „Uwaga!” odczytano oświadczenie modelki.

– To, co działo się przez ostatnie dwa tygodnie ma znamiona linczu. Nikt nie zainteresował się tym, co się naprawdę wydarzyło i co się stało, a wszyscy skupili się na kłamliwych, obraźliwych oskarżeniach, które miały tylko na celu odwrócenie uwagi od prawdy. Zostałam z tym kompletnie sama. Odwrócili się ode mnie wszyscy, a moi przyjaciele byli bezpardonowo atakowani tylko po to, abym nie mogła liczyć na ich wsparcie– pisała Sylwia Sz.

– Od dwóch tygodni siedzę sama w domu, płacząc, bojąc się wyjść nawet do sklepu. Czasami mam wrażenie, że musiałaby się stać jeszcze większa tragedia, żebyście uwierzyli, co naprawdę się tamtej nocy wydarzyło – dodawała.

Źródło: se.pl