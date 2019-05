Pudzian wreszcie ma godnego rywala! „Potwór z Iranu” szykuje się do debiutu w MMA [GALERIA FOTO]

Mariusz Pudzianowski, jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich fighterów, to przy nim chucherko. „Potwór z Iranu”, nazywany też „Irańskim Hulkiem”, szykuje się do debiutu w MMA.

Waży blisko 180 kilogramów i na co dzień jest kulturystą. Właśnie ogłosił, że planuje swój debiut w MMA, a pierwszym jego przeciwnikiem będzie Brazylijczyk. Czy w przyszłości zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim?

Sajad Gharibi, znany również jako perski Herkules, ma zaledwie 160 cm wzrostu, ale waży za to tyle co cielę Orki. Zamiar debiutu w MMA ogłosił na Instagramie w styczniu, kiedy rzucił rękawicę „każdemu, kto będzie chciał wejść z nim do klatki”.

– Bądź odważny i zaproś mnie do walki, zamiast chować się za swoimi sponsorami – napisał wówczas Gharibi. – Jestem gotów z tobą walczyć, pokaż mi, co masz do powiedzenia na ringu.

Teraz mężczyzna ujawnił, że zaakceptował wyzwanie brazylijskiego rywala, a walka ma się odbyć przed końcem 2019 roku. – W końcu zaakceptowałem moją pierwszą zawodową walkę z brazylijskim wojownikiem – poinformował na Instagramie.

Gharibi nie podał nazwiska swojego przeciwnika, ale niektórzy spekulowali, że może to być 29-letni Romario dos Santos Alves, znany również jako Brazylijski Hulk. Tak więc mielibyśmy do czynienia ze starciem dwóch Hulków.