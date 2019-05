Robert Lewandowski pokazał jak spędza majówkę. Internauci kpią: „Męskich nie było?” [FOTO]

Robert i Anna Lewandowscy urośli obecnie do miana jednych z najbardziej znanych celebryckich par w Polsce. Choć oczywiście oboje mają poważne zawody, a nie żyją tylko z bycia celebrytami, to jednak portale chętniej rozpisują się o życiu prywatnym piłkarza Bayernu Monachium i jego żony.

Na co dzień Robert i Anna Lewandowscy są bardzo zabiegani, oboje prowadzą intensywne życie zawodowe. Nie zapominają jednak o tym, że niedawno urodziła im się mała córeczka, która wymaga obecności mamy i taty. W związku z tym Anna i Robert postanowili sobie zrobić małe wakacje na początku maja.

Para wybrała się do Hiszpanii, gdzie aktywnie spędzają czas. Lewandowski chwalił się w sieci zdjęciami, a to z przejażdżkami hulajnogami, a to z podróży rowerem z córką. To właśnie to ostatnie zdjęcie wywołało kpiące, acz raczej z sympatią komentarze.

– Na pierwszy rzut oka wyglądasz jak Pan z Poczty – pisze jeden z komentujących. – Męskich nie było? – dodaje kolejny.