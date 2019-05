Chamstwo w Polsat News! Postkomunista wmawia Konfederacji popieranie Hitlera i wyzywa antyunijnego posła od świrów

Oto poziom debaty unioentuzjastów. Rozmowa Jacka Wilka z Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, a raczej starcie, w programie „Polska na ostro”, wyglądało jak walenie głową w mur. Z jednej strony fakty i liczby posła Konfederacji, z drugiej obelgi byłego PZPR-owca i polityka SLD.

– Odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej spadł wzrost gospodarczy, spadła dynamika eksportu. Wzrosły wszystkie ceny, rolnik musi płacić 300 procent więcej za wszystko co kupuje do produkcji rolnej – mówił Jacek Wilk.

Kandydat do Parlamentu Europejskiego przypomniał też, wbrew histerycznej reakcji redaktor Gozdyry i lewicowych gości, że Unia Europejska w Białej Księdze odwołała się do komunistycznego Manifestu z Ventotene, przyjmując go za „fundament zjednoczonej Europy”.

Z kolei Jakub Rutnicki z PO twierdził, że Polska pod okupacją Unii Europejskiej się fantastycznie rozwija. – Wczoraj świętowaliśmy piętnastolecie wejścia do UE, dzięki czemu nasz kraj się rozwija. Może to pana boli, ja rozumiem, że to pana boli, że Polska jest bezpiecznym, dumnym krajem, rozwijającym się w UE – mówił.

Jacek Wilk przypomniał w tym momencie wyliczenia Tomasza Cukiernika, wg których Polska przez pierwszych 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej była stratna o 385 mld złotych. – Niech się pan nie pogniewa po tym, co powiem teraz, dobrze? Ja pana nawet przeproszę, Pan jest świrem – wypalił nagle Włodzimierz Czarzasty, który w latach 1983-90 należał do PZPR.

– Obrzucanie błotem żadnych argumentów – odpowiedział Wilk. Czarzasty, dziś w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zarzucał także Konfederacji i jej zwolennikom popieranie…Adolfa Hitlera. Podobno widział wyrazy tego na Marszu Suwerenności, a Hitler to nawet w oczach Jacka Wilka się objawił.

Skandal! @wlodekczarzasty twierdzi w @PolsatNewsPL , że na #MarszSuwerenności padały hasła popierajace i uczestnicy popierają Hitlera. Wypatrzył go nawet w oczach @JacekWilkPL. Strasznie do tego Hitlera ciągnie…, ale takie kłamstwa nie mogą uchodzić płazem @KONFEDERACJA_ — Radosław Piwowarczyk (@R_Piwowarczyk) May 2, 2019

Szybko skończyły się argumenty, zaczęły się inwektywy. Typowe dla miłośników eurokolchozu. — Jacek Wilk (@JacekWilkPL) May 2, 2019

Źródło: Polsat News/Twitter: R_Piwowarczyk