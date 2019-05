Szokujące nagranie! Matka kopie trzyletnią córkę, bo ta źle pozuje do zdjęcia na Instagramie [VIDEO]

Social media potrafią całkowicie zniszczyć ludzkie myślenie. Tak stało się z pewną matką, która owładnięta żądzą zdobywania kolejnych lajków na Instagramie postanowiła kopnąć swoją córkę, bo ta źle pozowała do zdjęcia.

O sprawie nie wiadomo zbyt wiele, ponieważ do sieci wypłynęło wyłącznie krótkie nagranie, na którym widać wymierzanie kopniaka. To co udało się ustalić, to internetowa tożsamość 3-letniej dziewczynki. W internecie nazywa się Niu Niu, a jej profil obserwowany jest przez miliony internautów.

Po publikacji filmu, który obejrzano już ponad 37 miliony razy, kobieta odpowiedziała w komentarzach i przeprosiła za swoje zachowanie.

Nie miałam zamiaru krzywdzić mojej córki. Przykro mi z powodu nieporozumień, jakie mogły spowodować moje przesadne działania. Chcę powtórzyć: moja córka otrzymuje najwyższą troskę i miłość. Dziękuję za zrozumienie – napisała.

Internautom takie tłumaczenia nie wystarczyły. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które w najbliższym czasie mają przyjrzeć się zachowaniu rodziny.

Źródło: Koreaboo.com / NCzas.com