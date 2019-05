Szokujące słowa Jarosława Kaczyńskiego. To już hołd dla Izraela? Daniels z aprobatą kiwa głową [VIDEO +18]

W Internecie krąży filmik z nagranym wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego, w którym mówi on o Izraelu. „Naczelnik państwa” w niezwykle entuzjastyczny sposób wypowiada się o państwie powstałym po II Wojnie Światowej. Wszystkiego z aprobatą wysłuchał Jonny Daniels.

– Ktoś powiedział tutaj, wiceprzewodniczący Knesetu, o Izraelu jako o małym państwie. Izrael nie jest małym państwem, jest państwem, które udowodniło, że nie terytorium, nie ilość ludności, a siła umysłu, determinacja i odwaga stanowią o sile – mówił Kaczyński.

– Izrael jest państwem na swój sposób, ale całkiem realny sposób, wielkim. Tę wielkość musimy traktować jako dowód siły ducha, ale także dowód tego, że gdzieś tam nad nami jest siła – ta najwyższa – ta boska, która o wszystkim decyduje, bo bez niej Izrael jest to swego rodzaju cud naszych czasów – dodawał.

– Każdy kto potrafi liczyć, każdy kto potrafi oceniać siłę państw, okoliczności ekonomiczne, okoliczności polityczne musi to przyznać. I musi też pamiętać, że dziś właśnie przeciwko temu państwu kieruje się współczesny antysemityzm. Ten który bardzo często odcina się od Holocaustu, który mówi o mowie nienawiści, który odrzuca fakty, po to by w gruncie rzeczy zaprzeczyć temu wszystkiemu, co jest w historii naszej cywilizacji ważne – podkreślał prezes PiS.