Tego jeszcze nie było. Zawoalowana krytyka Sakiewicza w jego własnej telewizji? [VIDEO]

Redaktor Tomasz Sakiewicz ostatnio ostro dokazuje i gdzie tylko może stara się powiązać Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy z tzw. ruską agenturą. Na pasku Putina mają być np. wszyscy, którzy mówią o nieuprawnionych żydowskich roszczeniach i ustawie 447. Internauci masowo odpowiadają Sakiewiczowi, że chyba stracił rozum, ale naczelny „Gazety Polskiej” wie swoje i basta. Zapewne nie spodziewał się zawoalowanej krytyki we własnej stacji czyli w Telewizji Republika.

W Telewizji Republika gościem redaktora Marcina Bąka był Tadeusz Płużański. W trakcie rozmowy pojawił się wątek ustawy 447 i roszczeń żydowskich.

– Sytuacja jest poważna. Buduje się pewne fundamenty żeby te pieniądze ściągnąć bezprawnie z Polski. To, że taka sytuacja jest poważna mówisz nie tylko Ty, mówi wielu ludzi, których trudno uznać za wariatów. Dlaczego jednak po szeroko rozumianej naszej stronie, niepodległościowej, państwowej, patriotycznej polskiej jest tak dużo głosów, które albo bagatelizują sprawę, albo udają, że sprawy w ogóle nie ma, albo wręcz starają się sprawę przekierować na Rosję – każdy kto tylko wyrazi wątpliwość co do naszych relacji z USA i ustawy 447 jest zapewne agentem Putina. Skąd po naszej stronie tak dużo takich głosów? – zapytał prowadzący Płużańskiego.

Już samo to pytanie poddaje w wątpliwość nagonkę jaką urządził na Konfederację wiceprezes TV Republika i naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz.

Czy redaktor Bąk wzorem rządowych mediów zostanie teraz odsunięty na „jakiś czas” od prowadzenia programów? Miejmy nadzieję, że nie, bo to bardzo dobry dziennikarz.

Odpowiedź Tadeusza Płużańskiego na nagraniu poniżej. A marsz przeciwko nieuprawnionym żydowskim roszczeniom już 11 maja w Warszawie.