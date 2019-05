To najważniejszy budynek w USA. Nie ma okien. Stoi w centrum Nowego Jorku

Gdyby ktoś spytał, który budynek jest najważniejszy w USA, to większość odpowiedzi zapewne dotyczyłaby Białego Domu, siedziby prezydenta. Inną prawdopodobną informacją byłoby wskazanie na budynek Kongresu. Ważniejszym od nich budynkiem jest Long Lines Building. Wieżowiec bez okien w Nowym Jorku mający nie do przecenia znaczenie w ochronie bezpieczeństwa amerykańskiego państwa.

Long Lines Building to wieżowiec na Manhattanie w Nowym Jorku. Nie ma żadnego okna, ma tylko otwory wentylacyjne. Ściany mają metr grubości i są obłożone płytami granitowymi. Podłogi są mocno wzmocnione, potrafiące utrzymać ciężar o wadze 1500 kg.m2.

Ten budynek jest jak twierdza. Na wypadek ataku atomowego ma własne agregaty prądotwórcze i zapasy żywności na 2 tygodnie dla liczącej 1500 osób załogi pracowniczej.

Budynek formalnie należy do koncernu AT&T (American Telephone and Telegraph Company) jako centrala do rozmów zamiejscowych. To oczywiście przykrywka.

Ten budynek, obok którego mieszczą się siedziby różnych, licznych służb wywiadowczych liczy aż 170 metrów wysokości i w nim samym znajduje się centrum operacyjne NSA (National Security Agency), kierujące globalnym programem podsłuchowym. W parkingu przed budynkiem są miejsca zarezerwowane dla pracowników administracji rządowej.

Według różnych informacji to centrum podsłuchuje 38 różnych państw, przechwytując ich komunikację, ale nie tylko ich. Centrum zainstalowane w Long Lines Building koordynuje pracę systemów szpiegujących, które na żądanie NSA, zostały zainstalowane w 58 kluczowych miejscach w USA przez AT&T.

Źródło: Świat Wiedzy