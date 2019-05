Traumatyczne chwile Dominiki Tajner-Wiśniewskiej. Jej syn w ciężkim stanie trafił do szpitala

Podawane wczoraj przez „Super Express” informacje dotyczące tego, że syn Dominiki Tajner-Wiśniewskiej trafił do szpitala się potwierdziły. Niestety syn, byłej już żony Michała Wiśniewskiego, jest w ciężkim stanie i walczy o zdrowie.

Syn Dominiki Tajner-Wiśniewskiej trafił w ciężkim stanie do szpitala. To kolejny z ciężkich ciosów – po rozwodzie z Michałem Wiśniewskim – który spadł w ostatnim czasie na kobietę.

Wczorajsze informacje o tym, że 13-letni syn Dominiki Tajner-Wiśniewskiej trafił do szpitala, potwierdziły się. W oświadczeniu udostępnionym w jej imieniu na Instagramie możemy przeczytać, że chłopak walczy o zdrowie.

Poniżej treść oświadczenia, które pojawiło się na Instagramie Tajner-Wiśniewskiej:

W imieniu Dominiki Tajner i jej najbliższych, dziękujemy za słowa wsparcia, modlitwę i pozytywną energię, które dostajemy od Was. To bardzo ważne w czasie, kiedy Maks walczy o zdrowie. Jednocześnie prosimy, szczególnie media o uszanowanie trudnego dla wszystkich czasu. Lekarze, pielęgniarki i cały personel szpitala robią wszystko, co możliwe, żeby uzdrowić Maksia i wszystkie dzieci, które tego potrzebują. To cudowni ludzie, dlatego proszę raz jeszcze, żeby nie snuć krzywdzących teorii.