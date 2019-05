Żenujące słowa Donalda Tuska. Tak niskie ataki mogły się spodobać jedynie jego zwolennikom [VIDEO]

POPiS kompletnie nie przejmuje się tym, że na scenie politycznej pojawiają się nowe znaczące siły i dalej udaje, że czymś się te partie różnią i że jest to jakiś istotny wybór, czy wygra PiS czy partie skupione wokół PO. Donald Tusk oficjalnie nie udzielił poparcia Koalicji Europejskiej, ale jego wystąpienie miało jasny wydźwięk.

Donald Tusk podczas dzisiejszego wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim mówił tak, aby nie powiedzieć wprost kogo popiera, a przeciwko komu występuje, ale oczywiście nie było co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli jednak miał być to powrót Tuska do polskiej polityki, to jak na niego wypadł bardzo blado.

Tusk atakując Prawo i Sprawiedliwość sięgał po naprawdę niskie żarty, które jednak podobały się zgromadzonej na sali gawiedzi, która po jednym z nich wybuchła śmiechem – zupełnie jakby odczytała „najśmieszniejszy żart świata”, rodem z Monty Phytona. A co takiego powiedział Donald Tusk?

– Dzisiaj jest takie modne serce, że Polska jest sercem Europy. Ja bym właśnie przestrzegał przed takimi atrakcyjnymi i anatomicznymi porównaniami. Okej Szwecja się jeszcze może ucieszyć, no bo jak patrzę na mapę, no to będzie głową. Ale sojusznik autorów tego hasła Viktor Orban, może się poczuć lekko skrępowany – powiedział Tusk, a zgromadzeni na sali wybuchnęli śmiechem. Do tej pory jednak nie udało nam się ustalić dlaczego tak się stało.