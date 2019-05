Życiowy dramat Kukulskiej. Brat jej nienawidzi. „Natalia nie jest dobrym człowiekiem…”

Relacje Natalii Kukulskiej i Piotra Kukulskiego nigdy nie należały do idealnych. Ich życie pełne było konfliktów i dramatów, szczególnie widoczne było to w momencie rozpoczęcia „kariery” młodego rapera Pikeja. Teraz jednak, okazuje się, że sytuacja zmienia się na lepsze.

W mojej opinii Natalia nie jest dobrym człowiekiem. I nie chodzi o to, że zabrała mi majątek czy prawa autorskie po ojcu, bo te podzieliliśmy według testamentu – po połowie. Po śmierci taty chciałem się do niej zbliżyć. Naprawdę próbowałem, bo miałem taką potrzebę, w końcu zmarł nasz tata. Jednak ona na to nie pozwoliła. Teraz już nie chcę jej znać – mówił Piotr Kukulski w rozmowie z magazynem „Na Żywo”.

Jak się okazuje, sytuacja uległa zmianie i rodzeństwo poprawiło relacje. Świadczy o tym chociażby wpis na facebookowym profilu, który napisała Natalia Kukulska z okazji urodzin Piotra.

Bracie, niech ci się wiedzie… 30 to już nie przelewki! – napisała.

Nie ma jednak pewności, czy relacje Natalii i Piotra się poprawiły. Wcześniej bowiem piosenkarka w rozmowie z mediami twierdziła, że nie chce zdradzać, jak faktycznie wyglądają jej kontakty z bratem.

Temat naszej relacji jest tematem prywatnym, a nie medialnym. Media coś próbują insynuować, czy coś jest tak czy nie tak. Ja w ogóle się nie chcę do tego odnosić naszą sferę czy coś jest tak, czy nie tak zostawiam w sferze prywatnej i chciałabym, żeby tak było i żeby media to szanowały. Już dużo złego zostało wyrządzone i nawet jeżeli teraz mamy inne relacje, to też chciałabym, aby to były relacje poza światłami kamer – mówiła Kukulska.

Źródło: Na Żywo / NCzas.com