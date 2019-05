Brawurowy pościg za polskim kierowcą na Słowacji. To nagranie mrozi krew w żyłach [VIDEO]

Policajná naháňačka

AUTENTICKÉ VIDEO: POLIAK SA DAL PO NEHODE NA ÚTEK, PADLI AJ VÝSTRELYAktualizácia: Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne obvinil 20 ročného občana Poľskej republiky z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Počas procesných úkonov bol zaistený rastlinný materiál. Predbežným skúmaním bolo zistené, že ide o marihuanu v množstve, ktoré zodpovedá minimálne dvom jednotlivým dávkam drogy. Z uvedeného dôvodu poľskému vodičovi bolo vznesené obvinenie aj z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Polícia bude nekompromisná voči vodičom, ktorí svojou bezohľadnou a arogantnou jazdou ohrozujú nielen svoj život, ale aj životy ďalších účastníkov cestnej premávky a využije všetky zákonné prostriedky, oprávnenia a sankcie na ich postihnutie. Presne tak bude postupovať aj v tomto prípade.Informácia zo včera: Neznámy vodič na motorovom vozidle Mazda bol vo štvrtok 2. mája popoludní účastníkom dopravnej nehody na Orave a z miesta odišiel. Po oznámení udalosti bolo okamžite vyhlásené pátranie po vozidle, do ktorého boli zapojené všetky dostupné policajné hliadky. Vozidlo bolo spozorované policajnou hliadkou v smere od Dolného Kubína na Ružomberok. Vodič na výzvy na zastavenie nereagoval a nezastavil.Svojou arogantnou a nebezpečnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Nakoľko vodič nereagoval ani na opakované výzvy na zastavenie, použili policajti na zastavenie vozidla aj donucovacie prostriedky. Následne policajti vozidlo zastavili pred obcou Hubová v okrese Ružomberok.Vozidlo viedol 20 ročný vodič, občan Poľskej republiky. Podrobil sa dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Policajti vodiča zadržali a osobné motorové vozidlo Mazda zaistili. Pri udalosti k zraneniu osôb nedošlo.V súvislosti s touto udalosťou prebieha vyšetrovanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia a v súčasnej dobe sú vykonávané prvotné procesné úkony. Polícia bude nekompromisná voči vodičom, ktorí svojou bezohľadnou a arogantnou jazdou ohrozujú nielen svoj život, ale aj životy ďalších účastníkov cestnej premávky a využije všetky zákonné prostriedky, oprávnenia a sankcie na ich postihnutie. Presne tak bude postupovať aj v tomto prípade.

Posted by Polícia Slovenskej republiky on Friday, 3 May 2019