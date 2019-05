Fala arktycznego powietrza nad Europą. W wielu krajach spadł śnieg. I jeszcze będzie padał [ZDJĘCIA]

Nad Europą króluje zimne powietrzne, które napłynęło znad Arktyki. W wielu krajach spadł rzadko spotykany o tej porze roku śnieg.

Ochłodzenie utrzymujące się od paru dni spowodowane jest napływem chłodnego powietrza polarnego, a od wczoraj jeszcze chłodniejszego powietrza arktycznego o cechach morskich zaciąganego spod bieguna północnego przez aktywny niż, który przesuwa się znad Skandynawii na północny wschód.

Opady śniegu odnotowano miedzy innymi w Niemczech.

Late spring snow in Stünzel, central Germany this morning, May 4th. Report: Jurnal de Vreme pic.twitter.com/vjn563Us0o — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 maja 2019

W Wielkiej Brytanii.

#Snow with trees in full leaf. Amazing. Incredible scenes from the Highlands of Scotland today. Full credit to the mother who took these around Inchnadamph. #StormHour #uksnow pic.twitter.com/GJjcKB43m8 — Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) 3 maja 2019

mróz wystąpił w Hiszpanii.

Cold dawn and sunrise/early morning :

_Frozen grass and wild flowers in the valley (-5 C)

_Hard rime and ice on the summit.

But afternoon weather forecast is warmer.

Sierra de Urbión. N Spain #España

Have a nice Saturday! #felizsábado@StormHour #ThePhotoHour @EarthandClouds pic.twitter.com/AbGcRTZcd0 — Agustín Sandoval (@meteoduruelo) 4 maja 2019

W najbliższych dniach intensywne opady śniegu wystąpią w Alpach i Skandynawii. Padać będzie w Karpatach, w Szkocji, Walii, na Bałkanach, a nawet w centralnych Włoszech i Turcji.