Ivona Pavlović ostra jak zawsze! Swoim komentarzem zniszczyła Gimpera w „Tańcu z Gwiazdami” [VIDEO]

Za nami kolejny już, półfinałowy, odcinek programu „Taniec z Gwiazdami”. W show Polsatu nie mogło zabraknąć kontrowersji, a te jak na zawołanie wywołuje Ivona Pavlović. Swoimi ostrymi komentarzami w stronę uczestników programu sprawia, że co chwilę trafia na czołówki mediów.

Z programu Polsatu odpadły już najbardziej medialne uczestniczki – Justyna Żyła i Agnieszka Radwańska. Na parkiecie pozostały cztery pary, które w piątek zaprezentowały się dwukrotnie. Jako pierwsi zatańczyli Macademian Girl i Rafał Maślak.

Występ pary wzbudził entuzjazm jury. – Zrobiłaś piorunujący postęp od początku programu – zachwycała się Pavlović. – Twoje nogi są twoją mocną stroną. Bardzo ładna cha-cha – mówiła natomiast Ola Jordan.

Kolejny taniec należał od Gimpera oraz Natalii Głębockiej, ale ten nie spodobał się jurorom. – Nie pomyśl, że tańczysz. Ty wykonujesz, nadrabiasz sobą, swoją osobowością – oceniła Pavlović. Wtórował jej Andrzej Grabowski.

Jako przedostatni w pierwszej turze zaprezentowali się Joanna Mazur i Jan Kliment. – Gdybym nie wiedział, że jesteś osobą niewidomą, to w życiu bym na to nie wpadł – chwalił Joannę Grabowski. – Twoja muzykalność jest bezbłędna – dodawała Ola Jordan.

Jako ostatni na parkiecie pojawili się Jakub Kucner i Lenka Klimentowa. W tym przypadku jednak również nie udało się zadowolić Pavlović. – W tańcu chodzi o taniec, a ty cały występ przechodziłeś – komentowała jedna z jurorek.

W drugiej turze tańczono w identycznej kolejności. Występ Macademian Girl i Rafała został oceniony bardzo wysoko. Otrzymali oni drugą najwyższą notę, a jurorzy nie mogli wyjść z podziwu dla ich tanecznych umiejętności.

Jako kolejni zaprezentowali się Gimper i Natalia, ale ich taniec właściwie nie przypominał tańca – tak przynajmniej ocenili to jurorzy. – To było tanecznie koszmarne – zmasakrowała Gimpera Pavlović.

Trzecia para, w której zaprezentowała się niewidoma Joanna Mazur wypadła najlepiej i otrzymała tym samym najwyższą notę, nie tylko w drugiej serii, ale w całym programie. – Talent, talent, talent – zachwycała się jurorka.

Na koniec zatańczyli Jakub i Lenka i choć wypadli poprawnie, to po świetnym tańcu poprzedniej pary zachwytów już być nie mogło. – To chyba jeden z najlepszych twoich tańców – dodała na pocieszenie Ola Jordan. To właśnie ta para pożegnała się w tym odcinku z programem.

Źródło: pudelek.pl/nczas.com