Konstytucja 3 maja walką o prawa szlachty LGBT? Głupi wpis kandydatki Wiosny do PE

Wczoraj obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. I choć zmiany, które wprowadzała, są powszechnie znane, to okazuje się, że politycy w trakcie kampanii wyborczej potrafią podpiąć nawet przepisy sprzed kilkuset lat pod batalię o…

Jak wiadomo, Konstytucja 3 maja była projektem, który miał na celu wyeliminowanie wad demokracji szlacheckiej – ówczesnego systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja znosiła liberum veto, zmieniała ustrój w monarchę dziedziczną, ograniczała demokrację szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie bez ziemi, a także dawała głos mieszczanom i zostawiała chłopów pod ochroną państwa. Tak, aby mieli punkt obrony przed nadużyciami pańszczyzny.

Tymczasem kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego, jak na „polityczkę” Roberta Biedronia przystało, postanowiła podpiąć wczorajsze święto pod pojęcie… tolerancji. Krótki wpis na profilu społecznościowym zdobi także grafika, która rozwiewa wątpliwości, co do intencji autorki. Czy Konstytucja 3 maja była walką o Rzeczpospolitą? A może walką o prawa szlachty i mieszczan LGBT?

#3maj, pamiętajmy o ideach które przyświecały naszej pierwszej konstytucji. To demokracja, tolerancja i równość wobec prawa. Szczególnie dziś te wartości są bardzo ważne ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/J9Kh06BmHv — Beata Maciejewska (@B_Maciejewska) May 3, 2019

„Pamiętajmy o ideach które przyświecały naszej pierwszej konstytucji. To demokracja, tolerancja i równość wobec prawa. Szczególnie dziś te wartości są bardzo ważne” – napisała „jedynka” partii Wiosna na Pomorzu do Europarlamentu. Sama pisze o sobie, że jest „ekspertką ds. zrównoważonego rozwoju, edukatorką, autorką programów rozwojowych i feministką”.