Korwin-Mikke znowu ostro! „Prawica używa jako broń polityczną – anty-semityzm, ale głoszenie socjalizmu jest dla kraju sto razy gorsze”

Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji, swoim najnowszym wpisem znów rozgrzał Internet. Tym razem prezes partii KORWiN odniósł się do zarzutów o antysemityzm zjednoczonej prawicy i oczywiście zrobił to w swoim stylu, tak by wzbudzić kontrowersje.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy to sojusz zawiązany na wybory do Parlamentu Europejskiego. W jego skład wchodzą partia KORWiN, Ruch Narodowy, Pobudka Grzegorza Brauna, Skuteczni Piotra Liroy-Marca, środowiska pro-life Kai Godek, Federacja dla Rzeczypospolitej, partia kierowców, a także środowiska kresowe.

W ostatnim czasie pojawiły się absurdalne zarzuty o antysemityzm, a zostały one wywołane słowami wiceprezesa partii KORWiN Sławomira Mentzena. Ten podczas jednego ze spotkań przedstawił „piątkę Konfederacji”. – Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej! – powiedział Mentzen.

Oczywiście chodziło tu o konkretne postulaty:

– Sprzeciw względem roszczeń do mienia bezspadkowego.

– Sprzeciw wobec promocji LGBTWTF w szkołach.

– Sprzeciw wobec aborcji.

– Sprzeciw wobec wysokich i skomplikowanych podatków.

– Sprzeciw wobec obecnej Unii Europejskiej.

Ale tym już nikt nie był szczególnie zainteresowany, a Mentzenowi przypięto łatkę „antysemity”. Teraz do tych absurdalnych zarzutów odniósł się na Twitterze Janusz Korwin-Mikke, który zrobił to w swoim stylu – wzbudzając kolejne kontrowersje.

– Reżym się wścieka, że Prawica używa jako broń polityczną – anty-semityzm…

…ale głoszenie socjalizmu jest dla kraju sto razy gorsze, niz głoszenie anty-semityzmu – a reżym nie waha się demoralizować ludzi socjalistyczną propagandą i wręcz komunistycznym rozdawnictwem! – napisał na Twitterze lider Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.