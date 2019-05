Lis broni Tuska po żenującym wystąpieniu na Uniwersytecie Warszawskim. „Subtelniej to potrafią mówić chłopaki pod budka z piwem”

Nie milkną echa po wystąpieniu Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. W obronę „króla Europy” wziął Tomasz Lis, który błagał o „troszeczkę finezji” w komentarzach na temat jego żenującej wypowiedzi. O pomoc w znalezieniu „finezyjnego” określenia poprosiła Twitterowiczów Magdalena Ogórek.

„Rozumiem, że można Tuska nie lubić, być jego politycznym oponentem, a nawet przeciwnikiem, rozumiem, że można jego wystąpienie przyjmować krytycznie, a nawet złośliwie. Ok, ale czy w tych słowach krytyki mogłoby być trochę, troszeczkę finezji? Pls🙏” – błagał Tomasz Lis.

W swoim żenującym wystąpieniu na Uniwersytecie Warszawskim Donald Tusk atakując Prawo i Sprawiedliwość sięgnął po żarty rażąco niskich lotów. Spodobały się one jednak zgromadzonej na sali gawiedzi.

– Dzisiaj jest takie modne serce, że Polska jest sercem Europy. Ja bym właśnie przestrzegał przed takimi atrakcyjnymi i anatomicznymi porównaniami. Okej Szwecja się jeszcze może ucieszyć, no bo jak patrzę na mapę, no to będzie głową. Ale sojusznik autorów tego hasła Viktor Orban, może się poczuć lekko skrępowany – powiedział Tusk, a zgromadzeni na sali wybuchnęli śmiechem.

#Tusk3V

Dla mnie dno dna🤮

Tusk:

– Jest modne hasło, Polska sercem Europy. Przestrzegałbym przed takimi anatomicznymi porównaniami…. OK Szwecja może się ucieszyć bo jak patrzymy na mapę, będzie głową. Ale autor tego hasła Viktor Orban, może się poczuć lekko skrępowany. pic.twitter.com/kuISeBw9yG — PikuśPOL 🇵🇱 ‏ (@pikus_pol) May 3, 2019

„Zna ktoś jakieś finezyjne określenie na wypowiedź p.Tuska o premierze Orbanie?” – pytała Internautów Magdalena Ogórek w odpowiedzi na wpis Tomasza Lisa.

Zna ktoś jakieś finezyjne określenie na wypowiedź p.Tuska o premierze Orbanie? pic.twitter.com/bIYHwnrB3o — Magda Ogórek (@ogorekmagda) May 4, 2019

„Finezyjnie do Lisa??? Ten to dopiero jest pełen finezji. 😂😂😂😂😂 Subtelniej to potrafią mówić chłopaki pod budka z piwem”,

„Myślę, że pan Tusk ma tyle finezji, co każdy Niemiec przy obiedzie i piwie…..”

„To zabawne,ze finazji domaga sie typek,ktory zaslynal jako Hiena Roku za produkcje i kolportowanie fakenewsow o corce przeciwnika politycznego”

– komentowali użytkownicy Twittera.

Źródło: Twitter