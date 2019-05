PILNE! Ponad 100 rakiet wystrzelonych ze Strefy Gazy na Izrael [VIDEO]

Trwa atak rakietowy prowadzony przez Hamas i Palestyński Islamski Dżihad na Izrael. Palestyńczycy twierdzą, że wystrzelono ponad 100 rakiet.

Izraelska armia poinformowała o wystrzeleniu ponad 50 rakiet. Wiele z nich miało być zniszczonych przez system antybalistyczny Żelazna Kopuła.

Żydzi odpowiedzieli już nalotami na Strefę Gazy. Pojawiły się niepotwierdzone informacje o zniszczeniu 2 wyrzutni rakiet. Ostrzał palestyńskich pozycji prowadzi także izraelska artyleria.

Izraelskie lotnictwo przeprowadziło wczoraj atak lotniczy na cele w Strefie Gazy. Zginęło w nim 2 bojowników Hamasu. Atak był odwetem za wcześniejsze ostrzelanie posterunku izraelskiego z południowej części Strefy Gazy.

Rockets launched from #Gaza and Iron Dome attempt to intercept. #Israel pic.twitter.com/caDiGFH5ZX

— Joe Truzman (@Jtruzmah) 4 maja 2019