Pogodowy dramat w weekend. Pojawi się mróz i spadnie śnieg [PROGNOZA POGODY]

Majówka 2019 nie zostanie zapamiętana najlepiej. Ochłodziło się, wieje wiatr i jest ogólnie nieprzyjemnie. Niestety pogoda jeszcze się pogorszy. W sobotę i niedzielę na północy kraju pojawi się mróz a nawet spadnie deszcz ze śniegiem.

W sobotę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia w północnej połowie kraju. Okresami opady deszczu, które w południowej połowie Polski okresami będą o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm, a w rejonach podgórskich Karpat do 20 mm. Na zachodzie kraju możliwe również opady deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu oraz na południu Lubelszczyzny i Podkarpaciu możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 8 st. miejscami na Ziemi Lubuskiej i Podhalu, około 12 st. w centrum, do 15 st. na Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h na południowym zachodzie, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże, na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, które w południowej połowie kraju będą okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm, a w rejonach podgórskich Karpat do 25 mm. Na północy i zachodzie kraju oraz rejonach podgórskich miejscami opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W zachodniej części wybrzeża możliwe burze.

Temperatura minimalna od 0 st. na północy, około 4 st. w centrum, do 9 st. na południowym wschodzie. Na północy kraju możliwe lokalne spadki temperatury przy gruncie do -3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresami w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W niedzielę zachmurzenie duże, na zachodzie i północy kraju większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm. Na południowym zachodzie kraju i w rejonach podgórskich okresami opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Temperatura maksymalna od 7 st. miejscami na południu, około 10 st. w centrum, do 12 st. miejscami na północy i krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków północnych.

Od poniedziałku temperatura powoli ma zacząć rosnąć.

Źródło: PAP/pogodynka.pl