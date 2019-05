Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Duńczycy poderwali F-16 [VIDEO]

Grupa rosyjskich samolotów została przechwycona nad Bałtykiem w okolicy Bornholmu. Duńczycy wysłali na spotkanie myśliwce F-16D.

Grupa rosyjskich samolotów składała się z myśliwca Su-27 i 2 myśliwców Su-27UB, czyli dwuoosobowej wersji tej maszyny, które eskortowały samolot Ił-20 przeznaczony do prowadzenia wywiadu elektronicznego i obrazowego.

Do przechwycenia rosyjskich samolotów Królewskie Duńskie Siły Powietrzne (RDAF) wysłały dwa myśliwce wielozadaniowe F-16D.

Duńskie myśliwce dokonały identyfikacji rosyjskich samolotów w przestrzeni międzynarodowej nad wodami Morza Bałtyckiego w rejonie wyspy Bornholm.

Do zdarzenia miało dojść w ostatnich dniach ale nie podano kiedy dokładnie doszło do pokazanego na filmie przechwycenia. Duńskie siły zbrojne zamieściły film z tej operacji na swoim profilu na Twitterze.

Duńczycy podali, że w 2018 roku 38 razy podrywali myśliwce, do wykonania misji związanych z przechwyceniem rosyjskich samolotów.

To F-16-fly fra @forsvaretdk blev for nyligt sendt til luftrummet over Bornholm for at hilse på russiske fly, der rutinemæssigt fløj i internationalt luftrum over Østersøen. Læs mere om afvisningsberedskabet: https://t.co/To50CqDXst #værdatkæmpefor #dkforsvar pic.twitter.com/PWvGxrRa2q

