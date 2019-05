Szokujące słowa Kaczyńskiego. Prezes PiS boi się Konfederacji? „Nie ma patriotycznej alternatywy dla naszej polityki”

Nie dajcie się państwo zwieść, nie ma dzisiaj patriotycznej alternatywy dla tej polityki, którą podjęliśmy, zapowiedzieliśmy i realizujemy; dotrzymujemy słowa, bo jesteśmy polskimi patriotami – powiedział w sobotę w Pułtusku prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Od godz. 14 w Pułtusku trwa organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość piknik patriotyczny z udziałem prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremier Beaty Szydło.

W swoim przemówieniu Kaczyński przekonywał, że obecny obóz rządzący prowadzi patriotyczną politykę. „Chociaż oczywiście nie wszystko możemy uzyskać od razu, ale jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy na drodze ku temu, by Polska była naprawdę taka, jakiej byśmy chcieli” – powiedział. Jak dodał, nie jest to kwestia „wielu dziesięcioleci”. „To można uzyskać w ciągu dziesięciu, kilkunastu lat” – wskazał.

„To jest nasza propozycja patriotycznej polityki, patriotycznej postawy, patriotycznego wychowania. To jest odwołanie się do tych, którzy o Polskę walczyli, którzy często płacili za to życiem, a nie do tych, którzy wysługiwali się innym – i to często tymi, którzy Polskę, Polaków, nasz naród prześladowali” – mówił.

„Nie dajcie się państwo zwieść, nie dajcie się oszukać, nie ma dzisiaj alternatywy, patriotycznej alternatywy dla tej polityki, którą podjęliśmy, zapowiedzieliśmy, realizujemy. Dotrzymujemy słowa, bo jesteśmy polskimi patriotami” – oświadczył prezes PiS.(PAP)