Trwają rozpaczliwe próby obrony Donalda Tuska. „Potwierdził, że umie w przemówienia. Pokazał, że jest, obserwuje, czuwa, troszczy się”

Mimo żenującego poziomu, wystąpieniem Donalda Tuska, niczym sztuką współczesną, zachwycają się totalna opozycja i wszystkie powiązane z nią postaci medialnego półświatka. Słów uznania nie szczędził także dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.

„DT potwierdził że umie w przemówienia, ma spojrzenie szersze niż 99,9% polskiej klasy politycznej, nie kocha rządzących, nie zamyka sobie żadnych drzwi, ale i niczego nie obiecuje” – rozpływał się nad „mężem opatrznościowym” totalnej opozycji Piasecki.

„Pokazał, że jest, obserwuje, czuwa, troszczy się. I tyle. Przynajmniej na razie” – dodał.

Wpis nie uszedł bacznej uwadze internautów. „Jak wyjaśnia ludowi Dziennikarz Roku dziś Donald Tusk «pokazał, że jest, obserwuje, czuwa, troszczy się» ❤” – pisali z nieskrywaną ironią.

Jak wyjaśnia ludowi Dziennikarz Roku dziś Donald Tusk "pokazał, że jest, obserwuje, czuwa, troszczy się" ❤ pic.twitter.com/CJN6zT8HGJ — d48 (@d48__) May 3, 2019

Donald Tusk podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim nie ujawniał wprost swoich preferencji, jednak nie było co do tego żadnych wątpliwości. Tusk atakując Prawo i Sprawiedliwość sięgnął po żarty najniższych lotów, które jednak podobały się zgromadzonej na sali gawiedzi.

– Dzisiaj jest takie modne serce, że Polska jest sercem Europy. Ja bym właśnie przestrzegał przed takimi atrakcyjnymi i anatomicznymi porównaniami. Okej Szwecja się jeszcze może ucieszyć, no bo jak patrzę na mapę, no to będzie głową. Ale sojusznik autorów tego hasła Viktor Orban, może się poczuć lekko skrępowany – powiedział Tusk, a zgromadzeni na sali wybuchnęli śmiechem.

Źródło: Twitter