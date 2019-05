Do Europy wróciła zima. W wielu krajach spadł śnieg [VIDEO+FOTO]

Wyjątkowo chłodny początek maja w Europie. W wielu krajach pada śnieg, a temperatura spada poniżej zera stopni Celsjusza.

Nad Europę nadal napływają zimne masy powietrza arktyczno-morskiego spływające znad bieguna północnego.

Temperatura nad większą częścią Europy nie przekracza 7 stopni Celsjusza, a w wielu krajach, zwłaszcza nocą, spada poniżej zera.

Wszystko to spowodowało, iż do Europy wróciły opady śniegu, które pojawiły się szczególnie na terenach położonych wyżej nad poziomem morza i w górach.

Austria

Snowfall is now reaching as low as 500 m between Vorarlberg and Mostviertel, north Austria. Report: ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik pic.twitter.com/gEsXF9SCgN — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 5 maja 2019

Luksemburg

Pretty impressive snowfall in Fëschbech bei Klierf, Luxembourg this morning, May 5th! Video: Mike Weiler / Meteo Boulaide pic.twitter.com/aJMRozBpkj — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 5 maja 2019

Francja

Lots of fresh snow in Val Thorens (73), SE France at 1850 m this morning, May 5th! Report: Romain Dudu Dujean / @Meteo-Alpes pic.twitter.com/qxS7tFWV5F — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 5 maja 2019

Słowenia

Snowfall also reported in northwest Slovenia as low as 800 m this morning, May 5th. Report: @NeurjeSi pic.twitter.com/quEiCkkg8U — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 5 maja 2019

Szkocja

It's snowing heavily at Walkhighlands HQ near Grantown on Spey just now. Was balmy a few days ago! pic.twitter.com/ag5NT28Jyo — Walkhighlands (@walkhighlands) 3 maja 2019

Włochy