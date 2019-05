Doda nie może uwolnić się od demonów przeszłości! Nie zagra kolejnego koncertu przez Nergala?

Kolejny raz odwołano koncert Dody na warszawskim Torwarze, zaplanowany w ramach trasy akustycznej. Podobno wszystkiemu winny jest… Andrzej „Piasek” Piaseczny. Ale to tylko część prawdy. Wokalistę negatywnie do Doroty miał nastawić jej były partner Adam „Nergal” Darski.

„Dobro Artysty i Widza było i jest dla nas nadrzędną wartością. Kiedy dowiedzieliśmy się o chorobie w rodzinie Dody i odwołaniu koncertu z dnia 21.03, zadziałaliśmy błyskawicznie. Nie chcąc zawieść fanów oraz samej Dody zaproponowaliśmy, aby koncert odbył się 19 maja w Hali Torwar po zakończonym innym koncercie. Jesteśmy jednak zmuszeni powiadomić Państwa, że z przyczyn organizacyjnych i niezależnych od nas, nie będzie to możliwe” – czytamy w oświadczeniu organizatora koncertu akustycznego Dody na Torwarze.

Jak podaje fakt.pl, prowodyrem całego zamieszania ma być Andrzej Piaseczny, który od dawna ma tam zaplanowany koncert właśnie 19 maja, o godz. 18. Natomiast koncert Dody miał się odbyć o 20.

Tak się jednak nie stanie, bowiem Piasek miał uznać, że nie będzie występował przed Dodą. – Zaparł się i groził, że jak Doda będzie grała tego dnia w tej samej hali co on, to on odwoła koncert. Uznał, że wszystko wyglądałoby tak, jakby był supportem Dody – pisze „Fakt”, powołując się na swojego informatora.

Co więcej, rzekoma niechęć Piaska do Doroty miała się wziąć ze znajomości wokalisty z Nergalem. – Piasek bardzo lubi Nergala, którego poznał w programie „The Voice of Poland”. On go nastawił przeciwko Dodzie, opowiadając mu różne historie na jej temat, które oczywiście stawiają Dodę w złym świetle. Jak widać jest lojalny wobec kolegi i nie chce mieć z Dodą nic wspólnego – wyznał znajomy Piasecznego.

Menadżer Dody Rafał Bogacz nie chciał komentować tych rewelacji.

„Koncert Dody z Orkiestrą odbędzie się 5 maja w Teatrze Roma. Wybór tego prestiżowego miejsca podyktowany został chęcią dostarczenia Państwu jeszcze większych wrażeń z udziału w koncercie, którego stylistyka doskonale wpasuje się w charakter Romy. Wierzymy, że dzięki zmianie lokalizacji, wydarzenie dostarczy Państwu jeszcze większych wrażeń i pozwoli wynagrodzić Państwu niedogodności związane ze zmianą daty koncertu” – dodał organizator koncertu.

