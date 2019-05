Donald Trump traci cierpliwość do Chińczyków. Cła zostaną podniesione do 25%

Prezydent USA, Donald Trump, ogłosił, że cła na chińskie produkty o wartości 200 mld dolarów wzrosną z 10 do 25 procent. Szykuje się kolejna odsłona wojny handlowej między USA i Chinami.

Swoją decyzję Donald Trump motywuje przeciągającymi się negocjacjami. Oskarża też stronę chińską o próby renegocjacji już dokonanych ustaleń.

Stawka 25% obowiązuje już na część chińskich produktów, z reguły z segmentu high-tech, importowanych do USA. Teraz stawka wzrośnie z 10 do 25 procent na produkty o łącznej wartości 200 mld dolarów. Podwyższone stawki zaczną obowiązywać od przyszłego piątku.

Donald Trump zagroził też, że wprowadzi 25 procentową stawkę na pozostałe chińskie towary o wartości 325 mld dolarów.

Decyzja amerykańskiego prezydenta może spowodować znaczne zawirowania na światowych rynkach walutowych i finansowych, a także obniżyć tempo wzrostu światowej gospodarki.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars….

….of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 maja 2019