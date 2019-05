Jurek startuje z listy Kukiz’15. Tak samo, jak Jelonek z separatystycznego ruchu Ślonzoki Razem

Okazuje się, że Marek Jurek oraz kilku innych działaczy partii Prawica Rzeczypospolitej startuje z tej samej listy co przedstawicielka ugrupowania Ślonzoki Razem, Aleksandra Jelonek. Jest to separatystyczne ugrupowanie, które dąży do „prawdziwego rozbudzenia śląskiej tożsamości etnicznej” oraz „powszechnego poczucia narodowości śląskiej”.

Marek Jurek wraz z kilkoma działaczami partii Prawica Rp startuje w uniowyborach z list Kukiz’15. Obserwując jednak profile w mediach społecznościowych działaczy oraz śledząc doniesienia medialne widzimy, że decyzja wywołała mocne podziały wewnątrz ugrupowania.

Zapewne podziały te zwiększą się jeszcze bardziej. Jurek bowiem startuje z tej samej listy, co Aleksandra Jelonek, członkini separatystycznego ugrupowania Ślonzoki Razem.

Decyzję o starcie Aleksandry Jelonek skrytykował na swoim Facebooku Ruch Autonomii Śląska. – Apelujemy do kamratów z partii Ślonzoki Razem, którzy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zawarli sojusz z Kukiz’15. Zawróćcie z tej drogi, nie rozbijajcie i nie kompromitujcie ruchu śląskiego! To właśnie Kukiz’15 wraz z PiS odrzucił obywatelski projekt ustawy o uznaniu śląskiej mniejszości etnicznej. Wspieranie ugrupowania odpowiedzialnego za przekreślenie wysiłku śląskich organizacji i wolę ponad stu czterdziestu tysięcy sygnatariuszy projektu jest zdradą śląskiej sprawy – napisano.

Ugrupowanie Ślonzoki Razem to separatystyczne ugrupowanie. Jego celem jest dążenie „do prawdziwego rozbudzenia śląskiej tożsamości etnicznej, powszechnego poczucia narodowości śląskiej, zarówno wśród autochtonów, jak i imigrantów z Polski i ich przybyszy”. – Dopiero istnienie mocnej, świadomej swoich celów narodowości śląskiej, pozwoli stawiać dalsze postulaty polityczne. Na dziś dzisiejszy nie chcemy wyrokować, czy tym celem będzie współrządzenie oboma górnośląskimi województwami i silna reprezentacja Ślōnzoków (nie Ślązaków) w polskim sejmie, czy autonomia, czy niepodległa Republika Śląska – deklaruje ugrupowanie.

ŚR wspiera też jawnie środowiska niemieckie m.in. w Opolu. Język polski zaś określają jako „język obcy, w którym dane nam było kończyć szkoły”.

Źródła: prawy.pl/facebook.com