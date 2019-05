Kolejna grupa nabita w butelkę przez Trzaskowskiego w Warszawie

Licealiści to kolejna grupa społeczna, która prawdopodobnie zostanie pozbawiona złudzeń, co do zrealizowania wyborczych zobowiązań przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta Warszawy obiecał stołecznym licealistom darmową komunikację. Miała dotyczyć zarówno tych uczniów uczących się w Warszawie oraz tych, którzy mieszkają w stolicy, ale uczą się poza nią.

W tej sprawie zainterweniowała radna Joanna Staniszkis z klubu Platformy Obywatelskiej. Odpowiedział jej wiceprezydent Robert Soszyński.

„Zwolnienie z opłat za przejazdy kolejnej grupy (młodzieży ze szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych – przyp. red.) oznacza konieczność zabezpieczenia w budżecie Miasta kwoty ok. 60 mln zł” – wskazał urzędnik.

Wiceprezydent dodał, że przyznanie uprawnień wyłącznie dla uczniów warszawskich, czyli już bez dojeżdżających do Warszawy z okolicznych miejscowości, to koszt na poziomie 29 mln zł.

To nie pierwsza obietnica, która może nie być zrealizowana. Na tej liście już są obiecana odbudowa będącego w ruinie stadionu Skry, hala na 20 tys. miejsc, opieka żłobkowa dla wszystkich dzieci, posadzenie miliona drzew.

To coraz dłuższa lista niezrealizowanych obietnic i coraz dłuższa lista ludzi nabitych w butelkę, którzy uwierzyli w jego obietnice i zagłosowali na niego.

Dotąd prezydent Warszawy spełnił jedną obietnicę programową – podpisał Kartę LGBT+.

Źródło: TVP Info