Księżna Meghan Markle urodziła? Wielka Brytania huczy od plotek. Królowa Elżbieta musiała wydać oświadczenie

Rodzina królewska nie ma lekko. Media śledzą każdy nawet najdrobniejszy szczegół z jej życia. Niedawno sugerowano, że między księżną Kate a Meghan Markle jest ostry konflikt. Został on rozwiany dzięki wizycie księżnej oraz księcia Williama na Wielkanoc. Pojawiły się jednak inne plotki, że Meghan Markle już urodziła dziecko. Teraz Pałac Buckingham wydał oświadczenie w tej sprawie.

Temat konfliktu na linii Meghan Markle-księżna Kate, co i raz pojawia się w brytyjskiej prasie. Podczas oficjalnych wyjść księżne nie okazywały sobie sympatii, ani nawet zainteresowania. Pojawiały się głosy, że zgrzyty miały miejsce jeszcze przed ślubem. Meghan Markle miała powiedzieć księżnej Kate coś, co doprowadziło ją do łez.

Spekulacje te zostały ucięte na Wielkanoc. Jak informowały brytyjskie media, księżka Kate oraz książę William odwiedzili Meghan i Harry’ego w ich nowym domu. – William i Kate wybrali się z wizytą, ponieważ Meghan nie była w stanie uczestniczyć w nabożeństwie – mówiła bazaar.com osoba z otoczenia rodziny królewskiej. – Chcieli być pomocni i zobaczyć, jak się czuje. To było cudowne popołudnie – dodaje źródło portalu.

To rozbudziło na wiele dni spekulacje, czy Meghan Markle urodziła już dziecko? W efekcie plotkowano na temat, dlaczego nie ogłoszono tego oficjalnie.

Teraz w sprawie głos zabrał oficjalnie Pałac Buckingham. W oświadczeniu przedstawionym na antenie CBS NEWS wyrażono się jasno na ten temat. Stwierdzono, że dziecko Meghan Markle i księcia Harry’ego „jeszcze się nie urodziło”.

Źródła: polishexpress.co.uk/nczas.com