Liroy niszczy pisowską propagandę i promowanie Biedronia w mediach publicznych. „A na jesieni będą płakać, tupać i walić, że »demokracja się skończyła« bo ich przegłosowano” [VIDEO]

Poseł Piotr Liroy-Marzec na antenie wRealu24 odpowiada na pytanie, czy jest ruskim agentem. Uważa też, że promowanie Biedronia w mediach publicznych skończy się dla PiS tragicznie i to przez to właśnie PO realnie odzyska władzę.

Prowadzący zapytał posła Liroya-Marca wprost, czy „jesteś ruskim agentem”, na co ten zareagował śmiechem.

– Niesamowite jest to, ale znamy z czasów PRL, jak ktoś przeszedł przez tę transformację i wszystko, to wypada mi się tylko uśmiać z tego. Z drugiej strony widzę, jak historia zatacza koło. Takie rzeczy stosowano wcześniej, próbowano tak niszczyć różnych dobrych ludzi. W tej chwili robi się dokładnie to samo – powiedział poseł Piotr Liroy-Marzec.

– Najgorsze i śmieszne w tym wszystkim jest tylko to, że PiS kopiuje PO, a PO kopiuje PiS i oni zjadają swój własny ogon. Mają totalnie zgrane karty – dodał.

Zdaniem posła Liroya-Marca, to, że „uruchomiono pewnych ludzi, którzy byli uśpieni, to jest dobry znak”. – Z drugiej strony wysprzęgliło się nam parę osób, które warto obserwować, które w tej chwili nie są warte funta kłaków. To są tzw. uśpione śpiochy. Dostali rozkaz, mają walić i na tym się kończy – ocenił szef Skutecznych.

– Błędem największym taktycznym PiS-u jest to, że przegrzali materiał. Przegrzali cały temat i w tej chwili widzimy odwrotny skutek od tego, jaki był zamierzony. Wielu ludzi zauważyło te silne ataki i że nie pokrywają się one w żadnych faktach – zauważył lider Konfederacji.

Oprócz tego podkreślił, że Konfederacja to „pomieszanie wszystkich szyków PiS”. – PiS dokładnie widzi cyfry i wie, co będzie działo się na jesieni. Stąd te podchody choćby do Kukiz’15. Dziwi mnie też jedno w PiS – jak oni hodują sobie Biedronia w mediach publicznych – zauważył i dodał, że jego zdaniem Biedroń po wejściu do Sejmu „odkryje swoje PO-wskie karty”.

– Zobaczymy, jakie będą mieli miny [posłowie PiS – red.], czy dalej będą klaskać jak teraz i skandować, czy będą płakać, tupać i walić, że „demokracja się skończyła” i przegłosowano ich. Panowie z PiS! Jeżeli ktokolwiek z was to ogląda – w co wątpię – dokładnie taka jesień was czeka. Będziecie siedzieć ze spuszczonymi łbami, drapać się tam, gdzie słońce nie dochodzi i zastanawiać się, co się takiego wydarzyło. A wydarzyło się to, że strategami jesteście naprawdę słabymi – stwierdził poseł Liroy-Marzec.

Źródło: youtube.com