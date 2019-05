MEGASKANDAL w „Big Brotherze”. Internauci nie mogą uwierzyć w to, co widzieli. „Wymienili Kubę pseudorasistę na zakłamanego, sfrustrowanego damskiego boksera”

Obecność Pawła Grigoruka w programie od samego początku budzi liczne kontrowersje. Chłopak Justyny „Juszes” Żak wszedł do domu Wielkiego Brata zaledwie kilka dni temu. Internauci mieli za złe produkcji, że potraktowała wegankę inaczej niż pozostałych uczestników. Teraz jednak okazuje się, że nie wszystko idzie tak, jak można by się tego spodziewać. Widzowie są zszokowani agresywnym zachowaniem 35-latka.

Nowy uczestnik nie ma łatwo. Domownicy nie za bardzo się z nim dogadują, a on sam jest arogancki, przemądrzały i wszystkich próbuje przekonać do weganizmu. Ponadto mieszkańców domu Wielkiego Brata irytuje również to, że Justyna i Paweł nie kryją się z czułościami i obściskują na oczach wszystkich.

Początkowo „Juszes” była przeszczęśliwa z powodu wprowadzenia Pawła do programu. Teraz chyba ma już dość.

W sobotę rano para zaliczyła poważną kłótnię w kuchni. Kamery co prawda nie zarejestrowały całego zajścia, jednak ze strzępków wypowiedzi można wnioskować, że Justyna jest zazdrosna o Magdę.

Później stało się coś w co Internauci nie mogą uwierzyć. W pewnym momencie Paweł popchnął Justynę. Dziewczyna przewróciła się na podłogę. Na koniec powiedziała tylko swojemu chłopakowi, że ma tak nie robić, nawet dla żartu i podkreśliła, że wszędzie są kamery.

Tego Internauci nie mogą wybaczyć 35-latkowi. Są oburzeni jego zachowaniem.

„Pawełku, czy wszyscy weganie muszą j**ć swojej ukochanej dziewczynie na śniadanie?!”, „Zawsze wyjdzie prawdziwe oblicze”, „Wymienili Kubę pseudorasistę na zakłamanego, sfrustrowanego damskiego boksera” , „BB toleruje przemoc? Paweł rzucił Justyną” – komentowali zszokowani Internauci.

