Niesamowite zdjęcie Magdy Gessler. Ciężko ją rozpoznać. Brak makijażu i ta fryzura [FOTO]

Magda Gessler, prowadząca „Kuchenne Rewolucje” w TVN, wrzuciła do sieci zaskakujące zdjęcie, na którym jest kompletnie nie do poznania. Co takiego stało się ze słyną polską restauratorką?

Magda Gessler to z całą pewnością najbardziej znana restauratorka w Polsce, która popularność zyskała głównie dzięki prowadzeniu programu „Kuchenne Rewolucje” w TVN.

Celebrytka od garnków kojarzy się przede wszystkim z burzą loków, więc zdjęcie które udostępniła w sieci w czasie Świąt Wielkanocnych mogło stanowić zaskoczenie dla jej fanów.

Tymczasem Magda Gessler, która zazwyczaj dba o fryzurę, postanowiła zaprezentować się fanom bez…ułożonych włosów i makijażu. Gwiazda TVN z całą pewnością jest nie do poznania!

– Nie poznałam. Bardzo na plus, młodo o świeżo 🖤 tak trzymać. Pogrzebać styl na Wiolettę – komentuje jedna z Internautek.