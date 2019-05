O włos od katastrofy! Awaryjne lądowanie i samolot stanął w ogniu. Są ranni [VIDEO/FOTO]

O mały włos nie doszłoby do katastrofy tuż koło Moskwy. Samolot, który wystartował ze stolicy Rosji do Murmańska, tuż po starcie musiał zawrócić i wylądować na lotnisku Szeremietiewo. Po wylądowaniu samolot stanął w ogniu.

Na pokładzie samolotu znajdowały się 72 osoby. Co najmniej kilka osób zostało rannych, jednak nie ma póki co szczegółowych informacji na ich temat, ani dokładnej liczby rannych.

Więcej informacji wkrótce. Poniżej relacja z tego zdarzenia okiem Twittera:

Aeroflot flight #SU1492 squawked 7700 (emergency) and returned back to Sheremetyevo Airport in Moscowhttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/OZHGEiTeYz

— Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2019