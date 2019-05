Pieniądze w Twoim portfelu tracą na wartości. Te dane pokazują prawdziwy dramat. Tak źle nie było w Polsce od 23 lat [VIDEO]

Jeżeli PO i PiS czymś się różnią to stopniem zachłanności na pieniądze podatników. Najnowsze dane pokazują, że rozdawnictwo rządu i kolejne programy socjalne przynoszą efekt. Tak złych danych nie było od 23 lat.

Jak wiadomo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, a żeby coś komuś dać, najpierw musi zabrać. Zapłacimy za to wszyscy, poprzez inflację, którą noblista Milton Friedman określał ukrytym podatkiem, który rząd może nałożyć bez ustawy.

GUS zaprezentował najnowsze dane dotyczące inflacji, a ta wzrosła w kwietniu o 2.2 procent w ujęciu rocznym i o 1.7 procent w stosunku miesiąc do miesiąca. W porównaniu do marca, w kwietniu ceny towarów i usług wzrosły o 1.1 procent.

Co podrożało najbardziej? O dużo więcej zapłacimy za prywatne środki transportu – tu wzrost aż o 8.5 procent. Za to po co każdy z nas sięga na co dzień, czyli produkty żywnościowe i napoje bezalkoholowe zapłacimy więcej o 3.3 procent.

Sam wzrost inflacji jest poniżej celu inflacyjnego – co nie oznacza niczego dobrego, inflacja jest zła sama w sobie. Ekonomista prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego ocenił, że bardziej niepokojący jest wzrost cen miesiąc do miesiąca, który miał miejsce w kwietniu.

– Ostatnio, tak wysoki miesięczny wzrost cen miał miejsce w styczniu 2011 r. (1,2 proc.), zaś poprzednia podobna sytuacja – dopiero w styczniu 2000 r. Tak duży wzrost cen w kwietniu miał miejsce w 1996 r. – aż 23 lata temu – powiedział prof. Piech.

Jak mawiał Milton Friedman inflacja, jest to ukryty podatek, który można nałożyć bez ustawy. To dzięki niej rośnie minimalnie średnie wynagrodzenie, problem w tym, że rosną też ceny, a pieniądze w Twoim portfelu tracą na wartości.

Inflacja jest stanem korzystnym np. dla dłużników, ale niekorzystnym dla większości społeczeństwa. Jej przeciwieństwem jest deflacja – stan korzystny dla oszczędzających. Więcej na ten temat w filmiku poniżej:

Źródło: Business Insider