Pikantnie w „Big Brother”. Uczestnicy programu TVN zostali przyłapani. Te słowa mówią wszystko [VIDEO]

Uczestników programu TVN możemy obserwować już od ponad 1,5 miesiąca, tymczasem do tej pory nie wiele się działo, jednak „Big Brother” – którego celem jest szokowanie widzów, powoli się rozkręca. Teraz nagrani zostali Igor i Andżelika, a wymiana słów między nimi mówi wszystko.

Przypomnijmy, że 26 kwietnia w piątek w programie TVN sporo się działo. Wówczas uczestnicy „Big Brothera” mogli pozwolić sobie na więcej, a trochę za dużo alkoholu spowodowało, że nie wszyscy panowali nad sobą. Wówczas Igor i Andżelika wylądowali wspólnie w łóżku.

W sieci wówczas zawrzało, a fani programu „Big Brother” przypomnieli, iż Andżelika przed wejściem do domu Wielkiego Brata miała chłopaka. Oburzeni Internauci komentowali wówczas w sieci zachowanie Andżeliki. Teraz po raz kolejny para została przyłapana podczas pikantnej rozmowy.

– Masz dla mnie miejsce w łóżku? – zapytał Igor. – Wiesz co, naprawdę nie bawi mnie to – odpowiedziała jednak rozgoryczona Andżelika. – A dlaczego Ty tak do mnie mówisz?

– Dlaczego jeżeli tulisz się do jednej czy drugiej Magdy i leżysz z nimi w łóżku to nie ma afery, a jak przyjdziesz do mnie to zaraz będzie afera? – dopytywała. – No o to chodzi właśnie – odpowiedział krótko Igor.