Rybak jednak w więzieniu?! „Chcę żebyście ten wyrok wywiesili na wszystkich tablicach, wszystkich miast Polski”

Czy Piotr Rybak znajdzie się jednak w więzieniu? Wyrok ograniczenia wolności wydano w trybie nakazowym, bez procesu, z uwagi na „oczywiste dowody przestępstwa”. Oświęcimska prokuratura wyraziła swój sprzeciw i domaga się wyroku bezwzględnego, rocznego więzienia dla mężczyzny. Nad sprawą czuwa Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Piotr Rybak spalił kukłę Żyda, za co został skazany na rok pracy społecznej za „publiczne nawoływanie do nienawiści pod bramą Auschwitz”.

W nagraniu opublikowanym na YouTube komentował sprawę mówiąc: „Ja chcę żebyście ten wyrok wywiesili na wszystkich tablicach, wszystkich miast Polski. To wasz wstyd, a nie mój. My upomnieliśmy się o pamięć pomordowanych patriotów i naszych wspaniałych rodaków w niemieckim obozie oświęcimskim, a wyście zapomnieli o tych wspaniałych rodakach”.

Piotr Rybak wielokrotnie zwracał uwagę, że Izrael nie potrafi uszanować Polaków we własnym kraju.

„W naszej ojczyźnie żyje wiele narodowości świata: Japończycy, Wietnamczycy, ale nikt z Polaków patriotów nie mówi o nich. Ale oni potrafią uszanować Polaków. Są nam wdzięczni, że przyjęliśmy ich na polskiej ziemi. Nie dziwcie się, że my, Polacy patrioci, reagujemy na takich ludzi, którzy działają przeciwko nam. Zapomnieli, że to nasza ojczyzna. Albo będą asymilować się z całym narodem i będą naszymi sąsiadami, albo won do Izraela! Tam gdzie jest wasza ojczyzna. Stworzył wam to klan amerykański, zdradził Palestyńczyków i tam zabijacie bezbronne dzieci, matki, żony. Niszczycie ten naród i to samo chcecie zrobić z Polską” – mówił.

