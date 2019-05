„Tusk niemieckim agentem za pieniądze SB I BND”. Krzysztof Wyszkowski oskarża go o bycie dywersantem mającym osłabić Polskę [VIDEO]

Krzysztof Wyszkowski nazwał w programie TVP Donalda Tuska niemieckim agentem. Według działacza Solidarności Tusk zrobił karierę za pieniądze SB o niemieckich służb BND.

– Donald Tusk jest Wąłęsą bis… Jest podobnie jak Wałęsa agentem, ale niemieckich służb, wysforowanym na wybitnego polityka. To zawodowy oszust – powiedział Wyszkowski w programie „Studio Polska”.

Krzysztof Wyszkowski twierdzi, że antykatolickie wystąpienie Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawski, w którym porównał on duchownych i katolików do świń tarzających się w błocie było”na zlecenie” Donalda Tuska.

– Tusk to twór Służby Bezpieczeństwa …z dodatkiem jeszcze niemieckich służb, czy za niemieckie pieniądze wysforowanym na wybitnego polityka – mówił Wyszkowski. – To jest zawodowy oszust. …To jest człowiek, który zrobił karierę za pieniądze SB i BND (służby niemieckie – przyp. red.). .. W moim przekonaniu Donald Tusk jest tylko agentem wpływu Niemiec.

Według Wyszkowskiego Tusk nie będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta, bo jego zadaniem jest tylko „niszczyć życie polityczne w Polsce”. Dalej stwierdził, że Tusk ma pełnić tylko rolę „dywersanta. Według działacza opozycji Niemcy potrzebują dywersanta, którego zadaniem jest osłabianie Polski, i który ma dzielić Polaków.

– To jest człowiek, który chce mieć prawo pozostawania w polskim życiu polityczny po to, żeby je niszczyć, żeby niszczyć Polskę – powiedział Wyszkowski.

Uważam, że D. Tusk nie będzie kandydował na prezydenta. Jego rola polityczna w Polsce jest skończona, a główne zadanie to niszczenie polskiego życia politycznego. Tusk uzurpuje sobie prawo do bycia w życiu politycznym Polski, po to aby ją niszczyć – ocenił Krzysztof Wyszkowski. pic.twitter.com/htuQuGQjjb

