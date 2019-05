„Wiosna” Biedronia zapowiada, co zrobi jesienią, kiedy wejdzie do Sejmu. Czysta „gomułkowszczyzna”

Kaczyński mówi, że ręka podniesiona na kościół to ręka podniesiona na Polskę. Kompletne pomieszanie porządków i świadectwo patologicznej więzi łączącej kościół i państwo. Wiosna Biedronia powstała po to, aby przeciąć tę pępowinę.

