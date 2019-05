„Wiosna” zapowiada ujawnienie wielkiej afery z udziałem polityków PO. Koalicja Europejska panikuje, partia Biedronia się podnieca [WIDEO, FOTO]

Działacze PO panikują i rozpoczynają akcję propagandową w mediach społecznościowych przeciwko Wiośnie. Ta bowiem zapowiada ujawnienie wielkiej afery z udziałem polityków PO.

„Hej #PiS ❗️ O 12:00 na profilu Wiosny tweet uderzający w Koalicję Obywatelską. Chłopacy z Wiosny proszą „by podawać dalej i zadawać pytania politykom PO”. Musicie zbudować ”zasięgi, by akcje przeciw PO się przebiła jak najszerzej”🤦‍♂️😂 #WielkiWybór #BrejzaEUteam #PiSwiosna” – napisał na Twitterze poseł PO Brejza.

Aktywista PO odniósł się w ten sposób do rozsyłanej przez działaczy Wiosny informacji, iż na twitterowym profilu Marcina Anaszewicza ma się ukazać wpis informujący o jakiejś wielkiej aferze z udziałem członków PO.

Temat podjęli inni działacze partii Schetyny. Najwyraźniej czegoś się obawiają.

Na profilu Anaszewicza działacza Wiosny, wbrew zapowiedziom nie ukazał się jednak żaden wpis obwieszczający odkrycie jakiejś wielkiej afery. Wiosenny aktywista napisał tylko, że PO i PiS nie ratyfikowały konwencji ONZ dotyczącej osób niepełnosprawnych.

„To jest jeden z największych obciachów POPiS. Od 2012 nie zrealizowali konwencji ONZ o prawach OzN. Na miejscu @Platforma_org i @SchetynadlaPO jako partia europejska ze wstydu pod ziemię bym się zapadł. A oni udają, że nigdy, przez 8 lat nie rządzili. I tak też w sprawie kobiet” – napisał na Twitterze Anaszewicz.

To żadna afera. Cała propagandowa akcja na Twitterze to jedynie dowód dowód na to, jak wielka jest walka Koalicji Europejskiej i Wiosny o wyborców antykatolickich i LGBTWC. Jedni – z Wiosny, się podniecają, inni – z PO, panikują

Ktoś nie słuchał wykładu @donaldtusk, a na pewno nie go nie zrozumiał. Niektórzy chcą być w europejskiej orkiestrze. Zdaje się im, że znają słowa, ale nie znają melodii. Śpiewają jak im PiS zagra. „Polityka jest konkurencją, ale nie może być walką na śmierć i życie”. Pamietajmy! pic.twitter.com/3mzrpjviIQ — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) May 5, 2019