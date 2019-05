Ziemkiewicz celnie odpowiada Saryusz-Wolskiemu. Postkomuniście z PiS „poszło w pięty”

Polityczni przeciwnicy Donalda Tuska najwyraźniej ucieszyli się z jego żenującego wystąpienia, bowiem jest co komentować i krytykować. Do tego grona dołączył także Jacek Saryusz-Wolski, sugerując że w nadchodzących wyborach są dwie opcje: „pedagogika wstydu” i „pedagogika dumy”. Celnie skomentował to Rafał Ziemkiewicz.

– Wybory między pedagogiką wstydu a pedagogiką dumy. Co Polacy wybiorą 26 maja? – zastanawiał się na Twitterze Jacek Saryusz-Wolski, który w latach 1980-82 należał do PZPR, a obecnie kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk podał przy tym wpis Centrum Medialnego, które w takich oto słowach skomentowało popis Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim: „Żałosny występ Tuska. Próbował znów zastosować wobec Polaków pedagogikę wstydu”.

Wybory między pedagogiką wstydu a pedagogiką dumy.

Co Polacy wybiorą 26 maja ? https://t.co/TEhpIFKDUY — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) May 4, 2019

Do dyskusji przyłączył się Rafał Ziemkiewicz ucinając krótko kampanijne slogany.

– Po politykach nie oczekuję pedagogiki, tylko zabiegania o interes narodowy, tworzenia dobrych struktur i sprawnych procedur służących państwu. Wychowywaniem społeczeństwa niech zajmą się ludzie kultury, mediów, pedagodzy i duchowni – skwitował publicysta.

Po politykach nie oczekuję pedagogiki, tylko zabiegania o interes narodowy, tworzenia dobrych struktur i sprawnych procedur służących państwu. Wychowywaniem społeczeństwa niech zajmą się ludzie kultury, mediów, pedagodzy i duchowni. https://t.co/hUjXIbJMw4 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) May 5, 2019

Źródło: Twitter