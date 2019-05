Zmasowany atak rakietowy na Izrael. Żydzi odpowiadają nalotami [VIDEO]

Nad ranem w Strefie Gazy zginęło sześć osób, po tym jak Izrael przeprowadził 250 nalotów rakietowych w odwecie za wystrzelenie z terenów Strefy Gazy ponad 400 rakiet. Wśród ofiar znalazła się co najmniej dwójka cywili – kobieta w ciąży oraz jej kilkunastomiesięczna córka.

W piątek palestyński snajper ranił dwóch izraelskich żołnierzy. Następnego dnia Hamas wystrzelił 400 rakiet w stronę Izraela.

Kilkadziesiąt zostało strąconych, a część trafiła w tereny, na których nikt nie mieszka. Zginął jeden mężczyzna, a cztery osoby zostały ranne.

WATCH: This house in Be’er Sheva was just destroyed by a rocket launched from Gaza. pic.twitter.com/CrlCPhQpwv

— Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2019