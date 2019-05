Beata Szydło mocno się zdziwiła po spotkaniu z wyborcami. Było miło a tu nagle „spierd**ać!” [VIDEO]

Idą wybory więc politycy idą sprzedawać kiełbasę wyborczą Polakom. Beata Szydło w majowy weekend po głosy wyborców pojechała do Pułtuska. Miasto to jest dla niej miejscem szczególnym, bo właśnie stamtąd w 2015 roku wyruszył słynny „Szydłobus”, który zawiózł PiS do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Po spotkaniu jednak mocno się zdziwiła.

Wulgarny atak na Beatę Szydło nastąpił tuż po miłym spotkaniu w Pułtusku.

„Z Pułtuska w 2015 roku wyruszyliśmy „Szydłobusem” po zwycięstwo. Wspomnienia z tamtej kampanii wróciły dzisiaj, podczas pikniku patriotycznego w tym pięknym mieście. Jestem przekonana, że i tym razem #damyradę i zwyciężymy!” – napisała na Twitterze była była premier.

Z #Pułtusk w 2015 roku wyruszyliśmy „Szydłobusem” po zwycięstwo. Wspomnienia z tamtej kampanii wróciły dzisiaj, podczas pikniku patriotycznego w tym pięknym mieście. Jestem przekonana, że i tym razem #damyradę i zwyciężymy! pic.twitter.com/wuswwfeoUg — Beata Szydło (@BeataSzydlo) May 4, 2019

Warto przypomnieć, że Beata Szydło w wyborach z 2015 roku była główną „gwiazdą” i twarzą PiS podczas kampanii wyborczej.

Wielu internautów jak czytamy pod wpisem są kompletnie innego zdania. Posypały się bardzo brzydkie określenia i wyzwiska.

„Szydłobus na drodze. Spierd…ć” – napisał jeden z mniej kulturalnych użytkowników Twittera.

„Doskonała metafora dzisiejszego zlotu czarownic… mądrości najwyżej półTuska i full bajer … czy jakoś tak …” – ocenił kolejny.

„Wtedy wrzeszczałam, że „Wystarczy nie kraść”, a w chwilę potem zdefraudowałam publiczne pieniądze i wypłaciłam je sobie i partyjnym kolesiom” – piszę inny.

No cóż pewnie nie takiej reakcji spodziewała się Beata Szydło pod swoim wpisem…

