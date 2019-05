Brytyjscy Konserwatyści mają dość premier May. Ponad 80% domaga się jej ustąpienia. Uważają, że wiedzie ich partię ku katastrofie

Z sondażu przeprowadzanego przez ConservativeHome wynika, że aż 82% Konserwatystów domaga się natychmiastowego ustąpienia Theresy May z roli szefa partii.

W ciągu dwoch miesięcy przeprowadzono aż 3 takie sondaże. W poprzednim jej rezygnacji chciało 71% Konserwatystów. Według nich premier Theresa May prowadzi partię do klęski w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wielka porażką ugrupowania zakończyły się wybory samorządowe w Anglii i Walii. Partia Konserwatywna utraciła ponad 1300 miejsc w lokalnych radach.

W sondażach YouGov partia May ma zaledwie 13% poparcia w wyborach do europarlamentu. Zdecydowanym liderem jest założona ledwie kilka tygodni temu przez Nigela Farage’a partia Brexit, która ma już 30% zwolenników. Na drugim miejscu jest Partia Pracy z 21% poparcia. Konserwatyści są dopiero trzeci.

Torysi żądają, by May podała konkretną datę swej rezygnacji. – Nie możemy dłużej tak działać – powiedział w wywiadzie dla BBC Mark Francois, wiceszef think tanku Konserwatystów – European Research Group. – Tak naprawdę Unię Europejska możemy opuścić tylko z liderem, który w to wierzy.

Priti Patel, była minister w rządzie May na wiecu wyborczym Konserwatystów otwarcie stwierdziła, że premier jest „wielkim obciążeniem dla partii”.

Niektórzy, jak członkowie bardzo wpływowego Komitetu Członków Parlamentu 1922 chcą zmiany statutu partii, bu zmusić May do dymisji. W grudniu 5 głosami May udało się przetrwać zgłoszone wotum nieufności. Statut partii przewiduje, że kolejne głosowanie może odbyć się dopiero po 12 miesiącach.