Dramat na autostradzie A1! W pożarze ciężarówki spłonął koń szwedzkiej medalistki olimpijskiej [FOTO/VIDEO]

W pożarze samochodu na autostradzie A1 spłonął koń srebrnej medalistki olimpijskiej Szwedki Sary Algotsson Ostholt. „To wielka strata dla naszego sportu i osobista tragedia jednej z naszych najlepszych zawodniczek” – oświadczyła Szwedzka Federacja Jeździecka.

W ciężarówce jadącej z zawodów w Sopocie przewożone były dwa konie zawodniczki – Apertina i Chacco`s Crack. Pojazd zapalił się na jezdni w kierunku Łodzi, przy węźle Nowe Marzy.

„Sara jechała na zawody w Niemczech. W pewnym momencie nad ranem ona i kierowca poczuli zapach spalenizny i zatrzymali się. Palił się tył ciężarówki. Udało im się wyprowadzić tylko jednego, poparzonego konia. Drugi spłonął żywcem” – powiedziała na antenie szwedzkiej telewizji SVT rzeczniczka federacji jeździeckiej Lotta Amnestal.

Dodała, że jeszcze nie wiadomo, który z koni przeżył, ponieważ zawodniczka jest w głębokim szoku i udziela tylko minimalnych informacji. „Osobiście i z wielkim poświęceniem ratowała zwierzęta. Nie odniosła obrażeń, natomiast kierowca, który jest jednocześnie opiekunem koni, jest poparzony” – poinformowała.

Algotsson Ostholt zdobyła podczas olimpiady w Londynie w 2012 roku srebrny medal we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego.

BOOM 💥 That’s how you do it team!

Sara Algotsson Ostholt & Wega coat their way into 3rs place in the #Eventing Dressage 🙌 🇸🇪 #Tryon2018 #BeOne pic.twitter.com/VakS28tQvK

— The FEI (@FEI_Global) 14 września 2018